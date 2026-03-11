Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Червиченко объяснил результаты "Динамо": не очень верю в талант Гусева

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о выступлении "Динамо" после возобновления сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Андрей Червиченко заявил, что футболисты "Динамо" играют на кураже.

"Удивляет результативность "Динамо". До сих пор не очень верю в тренерский талант Гусева. Мне кажется, он отпустил игроков, а они играют на кураже.
Всё получается, набрали форму. Не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы подольше. "Динамо" мне симпатично", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 7 матчей, одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

