Червиченко объяснил результаты "Динамо": не очень верю в талант Гусева

"Удивляет результативность "Динамо". До сих пор не очень верю в тренерский талант Гусева. Мне кажется, он отпустил игроков, а они играют на кураже.Всё получается, набрали форму. Не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы подольше. "Динамо" мне симпатично", - сказал Червиченко "Чемпионату".
Ролан Гусев был назначен главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые провели 7 матчей, одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.