"Спартак" обратился в ЭСК по итогам матча с "Акроном"

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит эпизод в матче 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Акроном". Об этом сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.
Красно-белые обратились с просьбой рассмотреть пенальти, назначенный на 52-й минуте в их ворота за фол крайнего защитника Игоря Дмитриева.
Напомним, игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась победой московской команды со счетом 4:3.
Фото: РПЛ