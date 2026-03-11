Голенков прокомментировал переход Вахании в "Краснодар"

"Не ушел еще. Посмотрим, что случится до лета. Пока он в команде. Это в любом случае его выбор, повышение в классе. Молодец", - передает слова голенкова "РБ Спорт".
Напомним, в это зимнее трансферное окно "Ростов" и "Краснодар" достигли соглашения по переходу крайнего защитника Ильи Вахании. 25-летний игрок подписал контракт с "быками", но оставшуюся часть сезона проведет в "Ростове". Соглашение вступит в силу с 16 июня.
В этом сезоне Вахания провел в сотаве ростовчан 24 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.