Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Голенков прокомментировал переход Вахании в "Краснодар"

Нападающий "Ростова" Егор Голенков ответил, как отреагировал на трансфер защитника Ильи Вахании в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Не ушел еще. Посмотрим, что случится до лета. Пока он в команде. Это в любом случае его выбор, повышение в классе. Молодец", - передает слова голенкова "РБ Спорт".

Напомним, в это зимнее трансферное окно "Ростов" и "Краснодар" достигли соглашения по переходу крайнего защитника Ильи Вахании. 25-летний игрок подписал контракт с "быками", но оставшуюся часть сезона проведет в "Ростове". Соглашение вступит в силу с 16 июня.

В этом сезоне Вахания провел в сотаве ростовчан 24 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

