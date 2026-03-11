Семак высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

"По вопросу подготовки к "Спартаку": нас ожидает важный для нас матч.Мы приучили болельщиков, что каждый год боремся за первое место в чемпионате России, турнирная таблица очень плотная. Каждая потеря очков лидером отражается на расстановке сил в турнирной таблице", - сказал Семак официальному сайту "Зенита".
14 марта на "Газпром Арене" состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 20-ти матчах. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.