Ловчев: уйти должен либо Челестини, либо Мойзес

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев ответил на вопрос, что ЦСКА нужно делать с Фабио Челестини.
По словам Ловчева, ЦСКА нужно либо уволнять Челестини, либо продавать Мойзеса.

- Что ЦСКА делать с Челестини? Либо убирать сейчас, либо всецело доверять и оставлять. Повторюсь, уйти должен либо он, либо Мойзес, который просидел часть игр в запасе.

Думаю, после поражения от "Зенита" будут задумываться о смене тренера. Игроки — это все-таки товар, а Мойзес — очень хороший игрок, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России. Ранее стало известно, что Мойзес высказал претензии Челестини после поражения от "Краснодара" в Кубке России. После этого бразилец оставался в запасе на протяжении нескольких матчей кряду.

После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком". Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.

