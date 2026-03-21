Колыванов: многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о дисциплине в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА надо как-то успокаиваться. Не надо зарабатывать красные карточки на ровном месте. Нет сплоченности, которая была в прошлом году. Физически не так хорошо готовы, середина поля проваливается. Это внутренняя кухня.

Когда негативный результат, все возбуждены, нервничают. Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить", - сказал Колыванов.

Московский ЦСКА начал весеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги с трех поражений подряд. "Армейцы" проиграли в чемпионате России грозненскому "Ахмата" (0:1), "Динамо" (1:4) и калининградской "Балтике" (0:1). В двух из этих трех игр красно-синие получали красные карточки.

Также ранее на этой неделе ЦСКА вылетел из Пути РПЛ Кубка России, разгромно проиграв на выезде "Краснодару" в ответном полуфинале со счетом 0:4. Команда Фабио Челестини завершала поединок вдевятером.

Источник: "Чемпионат"

