Колыванов: многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить

Когда негативный результат, все возбуждены, нервничают. Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить", - сказал Колыванов.
Московский ЦСКА начал весеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги с трех поражений подряд. "Армейцы" проиграли в чемпионате России грозненскому "Ахмата" (0:1), "Динамо" (1:4) и калининградской "Балтике" (0:1). В двух из этих трех игр красно-синие получали красные карточки.
Также ранее на этой неделе ЦСКА вылетел из Пути РПЛ Кубка России, разгромно проиграв на выезде "Краснодару" в ответном полуфинале со счетом 0:4. Команда Фабио Челестини завершала поединок вдевятером.
