Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ахмат
13:45
РостовНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо МхНе начат
Краснодар
18:15
Нижний НовгородНе начат
Балтика
20:30
СочиНе начат

Первая лига

Уфа
15:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧерноморецНе начат

Точилин ответил, станет ли матч с "Динамо" Мх последним для Челестини

Бывший игрок московского "Динамо" Александр Точилин высказался о Фабио Челестини.
Александр Точилин выразил мнение, что матч с махачкалинским "Динамо" не станет последним для главного тренера ЦСКА.

"Не думаю, что матч с "Динамо" из Махачкалы станет для Челестини последним у руля ЦСКА, даже в случае поражения.
Всё-таки у него есть определённый кредит доверия - это раз. А дальше, конечно, тяжело комментировать, потому что мы не знаем, что внутри коллектива происходит и как на всё реагирует руководство", - сказал Точилин "Советскому спорту".

Сегодня, 21 марта, состоится матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Фабио Челестини стал главным тренером "армейцев" в июне 2025 года. После возобновления сезона под руководством швейцарского специалиста команда провела 5 матчей, одержала 1 победу и потерпела 4 поражения.

