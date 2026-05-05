"У "Краснодара" очень тяжелое положение". Тихонов - о чемпионской гонке

"Матч идет за матчем. Сначала Кубок, а потом РПЛ. Две игры через три дня — будет непросто, особенно психологически. В Кубке ты должен выплеснуть эмоции, чтобы выйти в финал, а потом через три дня играть снова.
Тем более посмотрите, какая скамейка у "Краснодара". Очень тяжелое положение", - сказал Тихонов.
В этот четверг, 7 мая, "Краснодар" сыграет против московского "Динамо" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Напомним, в первой игре команды не выявили победителя, сыграв вничью - 0:0.
В понедельник, 11 мая, черно-зеленые встретятся с "Динамо" в рамках 29-го тура чемпионата России. Поединок состоится на "ВТБ Арене" в Москве.
