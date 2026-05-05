Радимов высказался об увольнении Челестини из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владислав Радимов отреагировал на отставку Фабио Челестини с поста главного тренера "армейцев".
"Из всего, что с ЦСКА весной происходило, увольнение Челестини вытекло абсолютно закономерно. Следующий матч - "Спартак" в Кубке, то есть надо встряхнуть команду. А по тому, что вот сейчас наблюдаешь в исполнении ЦСКА, шансов против "Спартака" вообще никаких бы не было.

То есть должен быть кто-то, кто сейчас встряхнет к следующему матчу. Фамилия, я думаю, здесь уже даже не важна вообще", - сказал Радимов.

В понедельник, 4 мая, московский ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини из клуба. Клуб достиг с главным тренером соглашения о расторжении контракта по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности наставника команды стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавлял "армейцев" с лета 2025 года. Соглашение со швейцарским специалистом было подписано до июня 2027-го.

До конца текущего сезона красно-синие сыграют против "Спартака" в финале Пути регионов Кубка России, а также встретятся с "Пари НН" и "Локомотивом" в чемпионате.

Источник: "РБ Спорт"

