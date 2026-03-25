Абаскаль посетит матч "Спартака"

"В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве. Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился и как красива Москва. Планирую ли посетить матч "Спартака"? Да", - сказал Абаскаль.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством команда провела 74 матча во всех турнирах, в которых одержала 36 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 22 поражения.
Напомним, вчера, 24 марта, стало известно об увольнении 36-летнего испанского специалиста с поста главного тренера мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".
