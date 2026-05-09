"Интер" разгромил "Лацио" в Риме

"Интер" одержал уверенную победу над "Лацио" в матче 36-го тура чемпионата Италии - 3:0.
Фото: Football Italia
Миланская команда вышла вперёд уже в дебюте встречи благодаря голу Лаутаро Мартинеса. До перерыва преимущество чёрно-синих увеличил Петар Сучич, которому ассистировал аргентинский форвард.

Во втором тайме римляне остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли, а окончательный результат установил Генрих Мхитарян.

После 36 туров "Интер" лидирует в таблице Серии А с 85 очками и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Лацио" располагается на восьмой строчке.

