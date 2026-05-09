Агент Батракова отреагировал на информацию о попадании игрока в доходную часть клуба

Был ли запрос от клуба, чтобы Батраков ушел ради финансовой отчетности? Такого точно нет. Не думаю, что клуб заинтересован в этом.
Но они держат возможный уход в голове и заложили его в доходную часть. Однако не стоит говорить о том, что "Локомотив" готов расстаться с Алексеем любой ценой", - сказал агент.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что при подаче данных для лицензирования на сезон 2026/2027 "Локомотив" включил в расчет продажу Алексея Батраков, а также других игроков, указав их как источник будущего дохода, который обеспечит финансовую стабильность клуба в следующем сезоне.
20-летний Батраков - воспитанник академии "Локомотива". В нынешнем сезоне атакующий полузащитник записал на свой счет 17 голов и 12 результативных пасов в 35 матчах за команду в РПЛ и Кубке России. Контракт игрока действует до лета 2029 года. Тransfermarkt оценивает футболиста сборной России в 25 миллионов евро.
Источник: "СЭ"