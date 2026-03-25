Сборная Мали сыграет с Россией не основным составом

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит сообщил, что команда привезет в Россию молодой состав.

"Нам придется сыграть молодым составом – многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума, Сангаре и Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене, Туре, Траоре и еще несколько игроков основной команды", - сказал Саинтфит.