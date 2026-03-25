Семшов: впервые в этом году увидел такой дисциплинированный и собранный "Спартак"

"Впервые в этом году увидел такой дисциплинированный и собранный "Спартак". "Оренбург" дома грозен, есть сильные стороны, но красно-белые смогли отыграть надежно.
А впереди есть Барко и играть очень высоко в атаке, и именно он выделялся в атаке. Он не таскал мячи, не передерживал, а быстро принимал решение. Очевидно, что "Спартак" учел ошибки "Зенита", который проиграл в Оренбурге совсем недавно — не бросили играть после гола, не допустили ошибок в своей штрафной", - сказал Семшов.
"Спартак" одержал на выезде победу над "Оренургом" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в минувшие выходные на стадионе "Газовик" и завершилась со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Ливай Гарсия и защитник Руслан Литвинов, забившие на 18-й и 25-й минутах первого тайма.
Таким образом московская команда одеражала третью победу в четырех играх весенней части чемпионата России. По итогам тура красно-белые остались на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. Отставание от топ-5 сокративлось до одного балла.
