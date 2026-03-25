Адиев объяснил ситуацию вокруг переговоров с "Актобе"

Так как у меня скоро заканчивается контракт с "Крыльями Советов", мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все. Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать. А после завершения контракта с "Крыльями" будет видно", - сказал Адиев.
Ранее стало известно о том, что Магомед Адиев находится в Казахстане и ведет переговоры с клубом "Актобе". Позднее председатель совета директоров "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев сообщил, что главному тренеру команды предоставлен выходной, по завершении которого он вернется в Самару и продолжит работу в клубе.
Адиев возглавляет "Крылья Советов" с лета прошлого года. Его нынешнее трудовое соглашение рассчитано до конца текущего сезона и включает возможность продления по обоюдному согласию сторон.
