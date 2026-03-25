Орлов объяснил успех Семака в "Зените"

"Тренер должен быть обучен. Вот Семак чем берёт: во-первых, он обучался. Но ещё у него были хорошие наставники.При Спаллетти, я помню, Семак все конспекты писал. Именно Спаллетти, когда его отстранили, сказал Миллеру, кого поставить в "Зенит", - сказал Орлов "Чемпионату".
Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2030 года. Вместе с ним сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России, двукратными обладателями Кубка России и четырехкратными - Суперкубка России.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 22-х матчах.