Смолов прокомментировал удаление Мойзеса в игре с "Краснодаром"

"Я не знаю, честно. Но то, как Мойзес себя ведёт, эта красная карточка, она же демонстративная. Я имею в виду Кубок. Он удалился "in your face".То есть тренеру в лицо, "на тебе, я не согласен с твоими действиями". Он глобально, кроме себя самого, подводит ребят по команде", - сказал Смолов на Youtube-канале "BetBoom Sports".
17 марта состоялся ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Игра завершилась победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 4:0, "быки" прошли в следующую стадию по сумме двух встреч (5:3). На 64-й минуте матча красную карточку получил левый защитник "армейцев" Мойзес.