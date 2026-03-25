Нападающий "Зенита" Джон Дуран упал в цене на 7 миллионов евро, возглавив рейтинг. Вторую строчку занимает футболист "Спартака" Ливай Гарсия, он потерял в стоимости 2,5 миллиона. Третье место (- 1 млн €) делят сразу 6 игроков: Сергей Пиняев ("Локомотив"), Дмитрий Баринов (ЦСКА), Мойзес (ЦСКА), Тео Бонгонда ("Спартак"), Жоао Виктор (ЦСКА), Матеус Рейс (ЦСКА).
Джон Дуран перешел в петербургский клуб на правах аренды из "Аль-Насра". Соглашение с колумбийским нападающим рассчитано до конца июня 2026 года. Ранее его стоимость по версии сайта Transfermarkt составляла 32 миллиона евро, на данный момент цена футболиста - 25 миллионов. В текущем сезоне за сине-бело-голубых он провел 6 матчей и забил 2 гола.
Игрок РПЛ упал в цене на 7 млн евро - Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt назвал самых подешевевших игроков РПЛ.
