Экс-игрок "Спартака" ответил, может ли клуб побороться за медали РПЛ

"Я надеюсь, что Карседо привнесёт новые идеи и эмоции футболистам "Спартака".
Математически шансы побороться за медали у "Спартака" есть. Как команда будет играть со следующими соперниками, вот это очень важно", - сказал Павленко "Чемпионату".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. Красно-белые одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского клуба в начале января 2026 года. Под его руководством команда провела 6 матчей, одержала 4 победы и потерпела 2 поражения.