Экс-игрок ЦСКА - о Челестини: на данный момент результат отрицательный

"Что касается футбола Челестини, то я не пристально следил за игрой команды. Смотрел какие-то обзоры и матчи, но полностью комментировать его работу - плохо или хорошо - я не могу.
Но результат, к сожалению, на данный момент отрицательный. Надеюсь, что победа над "Динамо" из Махачкалы станет отправной точкой для дальнейших успехов", - сказал Денисов "Советскому спорту".
Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 33 матча, одержала 19 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.
На данный момент "армейцы" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 22 матчах.
После возобновления сезона команда провела 6 матчей, одержала 2 победы и потерпела 4 поражения.