Первое место возглавляют Джон Дуран из "Зенита", Алексей Батраков из "Локомотива" и Эдуард Сперцян из "Краснодара". Их стоимость составляет 25 миллионов евро. На второй строчке располагается игрок сине-бело-голубых Луис Энрике, его цена - 24 миллиона. На третьем месте находится футболист ЦСКА Матвей Кисляк (20 млн).
Ранее трансферная стоимость нападающего "Зенита" Джона Дурана по версии сайта Transfermarkt составляла 32 миллиона евро, он упал в цене на 7 миллионов.
На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 49 очков в 22 матчах. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке с 48 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (44 очка).
Три игрока делят первое место рейтинга самых дорогих футболистов РПЛ - Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt провел обновление цен на игроков в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"