В Transfermarkt рассказали, за какого игрока переплатил "Спартак"

"Ливай Гарсия вышел в прошлом матче "Спартака" с "Оренбургом" и даже забил гол. Но у него была весьма высокая трансферная стоимость, и он её не оправдывал, будучи игроком ротации.
Большого интереса на рынке к нему уже нет, и стало очевидно, что "Спартак" переплатил за игрока, что, конечно, не впервой", - сказал Заводник "Чемпионату".
Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в начале февраля 2025 года. По информации Transfermarkt, красно-белые заплатили за трансфер 18,7 миллиона евро.
В текущем сезоне нападающий провел в составе клуба 24 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.