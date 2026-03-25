Тренер сборной Никарагуа: уровень футбола в России один из самых высоких в мире

"Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире.Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню", - сказал Оливас в эфире "Матч ТВ".
27 марта состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.
Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.