Канчельскис - о поведении Соболева: имеет право высказываться

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Андрей Канчельскис заявил, что каждый может говорить свое мнение.

"Что касается поведения Соболева, то многое зависит от клуба и что прописано в контракте. В каждой команде это есть, прописаны штрафы.

Думаю, пару штрафов ему прилетело. Но Соболев имеет право высказываться, каждый может говорить своё мнение", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".

Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

