Шалимов высказался об игре Соболева за "Зенит" во второй части сезона

Ведет себя Алекс правильно, главное — забить, но мячи надо сохранять лучше. Однако если посмотреть на последние матчи, результативность отличная. Победный гол "Балтике" в Кубке, гол "Спартаку" и здесь гол+пас", - сказал Шалимов.
В весенней части сезона Александр Соболев записал на свой счет четыре забитых гола и одну результативную передачу, приняв участие в 6 матчах за "Зенит" в чемпионате и Кубке России. Всего в текущем сезоне 29-летний центральный нападающий забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 29 играх во всех турнирах.
Соболев играет за петербургскую команду с лета 2024 года. Его контракт действует до июня 2027-го.
