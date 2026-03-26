Шалимов высказался об игре Соболева за "Зенит" во второй части сезона

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева этой весной.
"Соболев своими голами и игрой забирает место в составе, выигрывая конкуренцию у Дурана. Но потерь у Алекса очень много. И если он не забивает, то эти потери — просто катастрофа.

Ведет себя Алекс правильно, главное — забить, но мячи надо сохранять лучше. Однако если посмотреть на последние матчи, результативность отличная. Победный гол "Балтике" в Кубке, гол "Спартаку" и здесь гол+пас", - сказал Шалимов.

В весенней части сезона Александр Соболев записал на свой счет четыре забитых гола и одну результативную передачу, приняв участие в 6 матчах за "Зенит" в чемпионате и Кубке России. Всего в текущем сезоне 29-летний центральный нападающий забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 29 играх во всех турнирах.

Соболев играет за петербургскую команду с лета 2024 года. Его контракт действует до июня 2027-го.

Источник: "РБ Спорт"

