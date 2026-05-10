Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья Советов2 тайм
Зенит
15:00
СочиНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак Кострома2 тайм
Нефтехимик
17:30
Волга УлНе начат

Игрок "Краснодара": матч с "Динамо" в Москве будет сложнее, чем в Кубке

Футболист "Краснодара" Жоау Батчи высказался о предстоящем матче против "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что команда войдет в игру с "Динамо" с концентрацией.

"Матч с "Динамо" в Москве будет сложнее, чем в Кубке. Это очень качественный соперник, у них в команде хорошие футболисты.
Это будет матч чемпионата, такой же сложный, как и все, которые у нас были до этого. Но мы войдём в игру с концентрацией. Знаем нашу цель, для нас это очередной финал", - сказал Батчи "Чемпионату".

Завтра, 11 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

7 мая подопечные Мурада Мусаева одержали победу над бело-голубыми в финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 6:5 - пенальти).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится