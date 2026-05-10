Игрок "Краснодара": матч с "Динамо" в Москве будет сложнее, чем в Кубке

"Матч с "Динамо" в Москве будет сложнее, чем в Кубке. Это очень качественный соперник, у них в команде хорошие футболисты.Это будет матч чемпионата, такой же сложный, как и все, которые у нас были до этого. Но мы войдём в игру с концентрацией. Знаем нашу цель, для нас это очередной финал", - сказал Батчи "Чемпионату".
Завтра, 11 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
7 мая подопечные Мурада Мусаева одержали победу над бело-голубыми в финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, 6:5 - пенальти).