"Всем непросто в нашем чемпионате". Семак рассказал об адаптации Дурана

Ждем, когда он адаптируется. Это талантливый игрок. Всем непросто в нашем чемпионате, тому же Джону Джону тоже. Мы ждем и верим, что Дуран нам поможет", - сказал Семак.
Джон Дуран перешел в "Зенит" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в минувшее зимнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В составе сине-бело-голубых колумбийский нападающий принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых провел суммарно на поле 84 минуты и отметился одним забитым мячом. Также в активе 22-летнего форварда один гол в двух играх Кубка России, где он отыграл 132 минуты.
