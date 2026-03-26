"Всем непросто в нашем чемпионате". Семак рассказал об адаптации Дурана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал адаптацию колумбийского форварда Джона Дурана в команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, Дурана подписали, чтобы была конкуренция в атакующей группе после ухода Кассьерры. К сожалению, выбор летом у нас был небольшой.

Ждем, когда он адаптируется. Это талантливый игрок. Всем непросто в нашем чемпионате, тому же Джону Джону тоже. Мы ждем и верим, что Дуран нам поможет", - сказал Семак.

Джон Дуран перешел в "Зенит" на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" в минувшее зимнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В составе сине-бело-голубых колумбийский нападающий принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых провел суммарно на поле 84 минуты и отметился одним забитым мячом. Также в активе 22-летнего форварда один гол в двух играх Кубка России, где он отыграл 132 минуты.

Источник: "Чемпионат"

