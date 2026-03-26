"Если будет хороший клуб, а не какой-то середняк". Агент допустил отъезд Тюкавина в Европу

Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если "Динамо" все устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов", - сказал Сафонов.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе к российскому нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину со стороны клубов из топ-чемпионатов.
Тюкавин - воспитанник Академии бело-голубых и выступает за основную команду с 2021 года. В мае прошлого года футболист сборной России продлил контракт с клубом до конца июня 2030-го. В нынешнем сезоне 23-летний центрфорвард забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
