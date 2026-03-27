Мостовой: какой Никарагуа? Они и стадионов никогда не видели

"Какой Никарагуа? Их никто не знал. Они и стадионов, наверное, никогда не видели.Здесь не нужно ничего особенного делать, надо выйти, сыграть, забить 7–8 мячей, сесть в автобус и уехать. Главное без пафоса и всяких криках о рекордах", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Сегодня, 27 марта, на стадионе "Ozon Арена" состоится товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке.