Сильянов сравнил нынешний сезон "Локомотива" с прошлым

"Думаю, в этом сезоне уже получше было.Прогресс есть. Мы и на первом месте были, правда, сами всё растеряли", - сказал Сильянов "Чемпионату".
В прошлом сезоне подопечные Михаила Галактионова заняли шестое место с 53 очками.
10 мая в матче 29-го тура железнодорожники обыграли калининградскую "Балтику" со счётом 1:0. По ходу встречи "Балтика" осталась в меньшинстве после удаления Кевина Андраде, а во втором тайме Антон Митрюшкин отразил пенальти.
После этой победы команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и сохранила третье место в таблице чемпионата России.