По информации источника, ЦСКА объявит об утверждении Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера на следующей неделе. Сообщается, что костяк команды полностью поддерживает это решение.
Отмечается, что программа сборов полностью готова и терять время на альтернативные поиски в московском клубе больше не намерены.
Игдисамов был назначен исполняющим обязанности наставника "армейцев" в мае этого года, после расторжения контракта с Фабио Челестини. Под руководством 40-летнего специалиста красно-синие провели три матча, в которых потерпели одно поражение и дважды победили.
Источник: Bobsoccer
Стало известно, когда ЦСКА определится с будущим главным тренером - источник
"Армейцы" скоро объявят о своем решении.
Фото: ПФК ЦСКА