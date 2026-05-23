Стало известно, когда ЦСКА определится с будущим главным тренером - источник

"Армейцы" скоро объявят о своем решении.
По информации источника, ЦСКА объявит об утверждении Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера на следующей неделе. Сообщается, что костяк команды полностью поддерживает это решение.

Отмечается, что программа сборов полностью готова и терять время на альтернативные поиски в московском клубе больше не намерены.

Игдисамов был назначен исполняющим обязанности наставника "армейцев" в мае этого года, после расторжения контракта с Фабио Челестини. Под руководством 40-летнего специалиста красно-синие провели три матча, в которых потерпели одно поражение и дважды победили.

Источник: Bobsoccer

