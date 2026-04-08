Пименов: "Локомотив" теперь борется за бронзу

Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался о целях команды на остаток сезон после поражения от "Спартака" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" теперь борется за бронзу.
Это мини-трофей для команды. Все силы "железнодорожники" бросят на борьбу за призовые места в чемпионате", - сказал Пименов "РБ Спорт".

5 апреля состоялся матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 2:1. Голом за "железнодорожников" отличился защитник Сесар Монтес. В составе красно-белых мячи забили атакующий полузащитник Эсекьель Барко и вингер Пабло Солари.

На данный момент "Локомотив" идет на третьем месте в РПЛ с 44 очками.

