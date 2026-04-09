Джику объяснил, почему он исполнял первый пенальти в матче с "Зенитом"

- Когда тренер спросил, я сразу ответил, что хочу пробить первым или вторым. Мы поговорили с Умяровым, и я решил пойти первым, потому что мне по ходу карьеры всегда нравилось брать ответственность.
Я бил много пенальти за "Фенербахче" и забивал, поэтому чувствую уверенность в этом деле, - приводит слова Джику "Советский Спорт".
В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В конце второго тайма красно-белые произвели замену - вместо Александра Максименко в воротах появился Илья Помазун. В серии послематчевых пенальти голкипер отразил удар Андрея Мостового и Даниила Кондакова, в составе красно-белых свой удар не реализовал Манфред Угальде.
В финале нижней сетки турнира команда Хуана Карседо сыграет с ЦСКА, который является действующим обладателем трофея. Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых, победителю предстоит сыграть в Суперфинале с командой, одержавшей победу в паре "Динамо" - "Краснодар".