Селихов - о возможном уходе из "Урала": обидно оставаться в Первой лиге

- Есть желание сменить команду? Не знаю, надо разговаривать.
Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается, - цитирует Селихова "Матч ТВ".
Александр Селихов выступает за екатеринбургский "Урал" с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел за клуб во всех турнирах 28 матчей, пропустил 15 мячей и сохранил ворота "сухими" в 15 встречах. Контракт 32-летнего голкипера с екатеринбуржцами рассчитан до июня 2028 года.
Напомним, что по итогам сезона уральцы заняли третье место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграли в стыковых матчах за право участия в РПЛ с махачкалинским "Динамо". Команда Вадима Евсеева одержала победу с общим счетом 3:0.