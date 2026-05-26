Селихов - о возможном уходе из "Урала": обидно оставаться в Первой лиге

Голкипер "Урала" Александр Селихов прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: ФК "Урал"
По словам Селихова, нужно вести разговоры о его будущем.

- Есть желание сменить команду? Не знаю, надо разговаривать.

Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается, - цитирует Селихова "Матч ТВ".

Александр Селихов выступает за екатеринбургский "Урал" с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел за клуб во всех турнирах 28 матчей, пропустил 15 мячей и сохранил ворота "сухими" в 15 встречах. Контракт 32-летнего голкипера с екатеринбуржцами рассчитан до июня 2028 года.

Напомним, что по итогам сезона уральцы заняли третье место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграли в стыковых матчах за право участия в РПЛ с махачкалинским "Динамо". Команда Вадима Евсеева одержала победу с общим счетом 3:0.

