Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Дмитриев раскрыл, что сказал Максименко перед серией пенальти

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев раскрыл, что сказал Александр Максименко перед серией пенальти в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, Максименко сказал, чтобы игроки сохраняли спокойствие.

- Сильно ли нервничал перед пробитием пенальти? Ну сначала, наверное, чуть-чуть попереживал, когда мы не забили, потому что понял, что буду бить. И потом чуть подуспокоился, выбрал угол.
Что сказал Максименко в кругу перед серией пенальти? Чтобы были спокойными, - приводит слова Дмитриева "Советский Спорт".

В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В конце второго тайма красно-белые произвели замену - вместо Александра Максименко в воротах появился Илья Помазун. В серии послематчевых пенальти голкипер отразил удар Андрея Мостового и Даниила Кондакова, в составе красно-белых свой удар не реализовал Манфред Угальде.

В финале нижней сетки турнира команда Хуана Карседо сыграет с ЦСКА, который является действующим обладателем трофея. Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых, победителю предстоит сыграть в Суперфинале с командой, одержавшей победу в паре "Динамо" - "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится