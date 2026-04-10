Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
19:30
НефтехимикНе начат

В "Ахмате" не согласны с решением КДК РФС

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации Исмаэля Силвы.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Газзаева, в клубе не согласны с решением КДК РФС.

- Главный судья в протоколе указал "агрессивное поведение" — это дополнительный матч к дисквалификации.
Исходя из записей в протоколе, решение ожидаемое, хотя мы с этим не согласны. Что поделаешь? Придётся выполнять, - цитирует Газзаева "Чемпионат".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Джон Кордоба.

В компенсированное время полузащитник грозненцев Исмаэль Силва получил прямую красную карточку - решением КДК РФС футболист был дисквалифицирован на два ближайших матча чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится