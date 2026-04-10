В "Ахмате" не согласны с решением КДК РФС

Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации Исмаэля Силвы.

Исходя из записей в протоколе, решение ожидаемое, хотя мы с этим не согласны. Что поделаешь? Придётся выполнять, - цитирует Газзаева "Чемпионат"

По словам Газзаева, в клубе не согласны с решением КДК РФС.- Главный судья в протоколе указал "агрессивное поведение" — это дополнительный матч к дисквалификации.В 23 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Джон Кордоба.В компенсированное время полузащитник грозненцев Исмаэль Силва получил прямую красную карточку - решением КДК РФС футболист был дисквалифицирован на два ближайших матча чемпионата России.