Зобнин отреагировал на слова Соболева о паразитах в "Спартаке"

Футболист "Спартака" Роман Зобнин высказался об экс-игроке красно-белых Александре Соболеве, который заявил, что в клубе есть "паразиты, которые разрушают всё изнутри".
Футболист заявил, что игроки "Спартака" не обращают внимания на слова Александра Соболева о команде.

- Что сказать по этому поводу… Нужно у него спросить. В принципе, это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить всё что угодно.

- По логике Соболева, паразиты обыграли "Зенит"?

- "Спартак" обыграл "Зенит", - сказал Зобнин "Чемпионату".

Александр Соболев выступал в составе московского "Спартака" с 2020 по 2024 год. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, забил 58 голов и отдал 32 голевые передачи.

8 апреля состоялся матч в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти (7:6).

