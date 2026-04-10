Игрок "Динамо" назвал Кордобу топ-футболистом

"Кордоба — игрок топ?уровня. С такими всегда приятно находиться на одном поле и играть против них. Смотришь на него, перенимаешь какие?то его плюсы и сильные стороны.
При этом также разбираешь его игру перед матчем, чтобы понимать, как с ним справляться", — отметил Маринкин в беседе с "Матч ТВ".
В среду, 8 апреля, "Динамо" дома сыграло с "Краснодаром" вничью 0:0 в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча команд пройдёт в Краснодаре 7 мая.
В текущем сезоне Джон Кордоба провёл 32 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 8 результативных передач. На счету Тимофея Маринкина — 7 игр и один ассист в сезоне 2025/2026.