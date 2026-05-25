Селихов - о пенальти Агаларова: нужно иметь большие яйца, чтобы так пробить

Надо отдать ему должное: в таком матче и так пробить — нужно иметь большие яйца", - сказал Селихов "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 тольяттинский "Акрон" занял 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а махачкалинское "Динамо" расположилось на 14 строчке. Екатеринбургский "Урал" занял третье место в Первой Лиге, волгоградский "Ротор" - четвертое.
В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили махачкалинцам с общим счетом 0:3, в первой встрече уральцы были не согласны с решением арбитра засчитать гол в их ворота. Волгоградцы проиграли тольяттинцам с общим счетом 1:2, во второй встрече главный арбитр отменил взятие ворот "Акрона" из-за фола в атаке.