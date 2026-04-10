Алвес рассказал, как русские футболисты помогают ему адаптироваться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, как проходит его адаптация в московском коллективе.
За армейскую команду Алвес выступает с июля 2025 года.

"Меня удивило то, как здесь относятся к иностранцам, все поддерживают и очень тепло принимают.

После переезда в другую страну, где другие культура и язык, возникают сложности в коммуникации, требуется время, чтобы ко всему привыкнуть. Русскоязычные футболисты оказывают мне большую помощь, постоянно поддерживают", — передаёт слова Алвеса "Матч ТВ".

Матеус Алвес перешёл в ЦСКА из "Сан-Паулу" за 5,1 млн евро. На данный момент в составе красно-синих бразилец провёл 23 матча, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

