Гасилин ответил, определится ли чемпион в матче "Зенит" — "Краснодар"

"Чемпионство будет определяться точно не в этом матче. Это важная игра, но мы помним, что в прошлом сезоне сине?бело?голубые обыграли "Краснодар", а чемпионами не стали.
"Зенит" будет фаворитом, поскольку после поражения от "Спартака" в Кубке все силы будут брошены на чемпионат, плюс фактор домашнего поля", — отметил Гасилин в беседе с "Матч ТВ".
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 52 очками, "Зенит" с 51 баллом занимает вторую строчку. Очное противостояние команд в 24 туре состоится в воскресенье, 12 апреля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.