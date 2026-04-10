Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
19:30
НефтехимикНе начат

Гасилин ответил, определится ли чемпион в матче "Зенит" — "Краснодар"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча команды с "Краснодаром" в 24 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Гасилина, эта игра не сыграет решающей роли в определении чемпиона России сезона 2025/2026.

"Чемпионство будет определяться точно не в этом матче. Это важная игра, но мы помним, что в прошлом сезоне сине?бело?голубые обыграли "Краснодар", а чемпионами не стали.

"Зенит" будет фаворитом, поскольку после поражения от "Спартака" в Кубке все силы будут брошены на чемпионат, плюс фактор домашнего поля", — отметил Гасилин в беседе с "Матч ТВ".

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 52 очками, "Зенит" с 51 баллом занимает вторую строчку. Очное противостояние команд в 24 туре состоится в воскресенье, 12 апреля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится