Точилин ответил, будет ли у "Динамо" преимущество в ответном матче с "Краснодаром"

"Шансы в ответном матче — 50 на 50. Понятно, что будет тяжёлая игра. Но надо учитывать, что "Краснодар" борется на два фронта. "Динамо" может планомерно готовиться именно к ответной игре на Кубок.
"Краснодару" в этом плане будет тяжело, потому что у них достаточно маленькая обойма. И они входят в такую фазу, когда каждая игра в чемпионате уже на вес золота. У "Динамо" в этом плане преимущество", — отметил Точилин в разговоре с Metaratings.
Ответная кубковая игра между "Краснодаром" и "Динамо" состоится 7 мая на "Ozon Арене" в Краснодаре.
Перед этим "быки" сыграют в чемпионате с "Зенитом", "Балтикой", "Спартаком", махачкалинским "Динамо" и "Акроном". Бело-голубых ждут матчи с "Акроном", "Пари НН", "Рубином", "Сочи" и "Локомотивом".