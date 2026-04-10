Ещенко выделил лучшего игрока "Спартака" на данный момент

"Больше всего сейчас нравится Зобнин. У него есть спокойствие, лидерство, переменность игры.
Он всегда был хорошим игроком, но просто не всегда играл в старте. Рома доказывает, что в 32 года ещё хорош", — отметил Ещенко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В текущем сезоне Роман Зобнин провёл за "Спартак" 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.