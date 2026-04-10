Погребняк не считает матч "Зенита" с "Краснодаром" решающим в борьбе за чемпионство

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк высказался о предстоящей игре против "Краснодара" в 24-м туре РПЛ.
"Конечно, этот матч в рамках 24-го тура не является решающим в борьбе за чемпионство. До конца еще шесть туров, все команды будут терять очки. Поэтому решающим его не назвать.

Если выиграет "Зенит", то любая потеря очков выводит "Краснодар" на первое место в таблице. Если победит "Краснодар", то станет отрыв в четыре очка, но опять же ничего не гарантирует", – сказал Погребняк.

"Зенит" и "Краснодар" встретятся между собой в это воскресенье, 12 апреля. Центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток главного арбитра игры Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по московскому времени.

За семь туров до окончания текущего розыгрыша чемпионата краснодарцы располагаются на первой строчке и опережают преследующих их петербуржцев на одно очко.

Источник: ТАСС

