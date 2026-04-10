"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по итогам кубковой игры против "Краснодара"

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил, что клуб обратился в ЭСК после первого финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
"После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение.

Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим", - сказал Пивоваров.

Первая игра между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России состоялась 8 апреля в Москве. Матч проходил на ствдионе "ВТБ Арена" и завершился вничью - 0:0

Напомним, в конце первого тайма главный судья встречи Иван Абросимов удалил защитника гостей Валентина Пальцева за нарушение против полузащитника бело-голубых Бителло. Однако после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (ВАР) судья изменил свое решение и показал Пальцеву желтую карточку.

Источник: "СЭ"

