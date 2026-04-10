"Динамо" обратилось в ЭСК РФС по итогам кубковой игры против "Краснодара"

Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим", - сказал Пивоваров.
Первая игра между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России состоялась 8 апреля в Москве. Матч проходил на ствдионе "ВТБ Арена" и завершился вничью - 0:0
Напомним, в конце первого тайма главный судья встречи Иван Абросимов удалил защитника гостей Валентина Пальцева за нарушение против полузащитника бело-голубых Бителло. Однако после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (ВАР) судья изменил свое решение и показал Пальцеву желтую карточку.
