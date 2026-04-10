"Матч должен пройти без легких пенальти и помощи от судей". Быстров - об игре "Зенит" - "Краснодар"

"Зенит" - "Краснодар" - это матч за чемпионство, он должен пройти в борьбе, без легких пенальти и помощи от судей. Ребята должны биться, а судья - не мешать им.
Что касается Карасева, то в основном он всегда держит планку. В чемпионском матче он должен быть самым незаметным" - сказал Быстров.
Центральная игра 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой "Зенит" примет у себя дома "Краснодар", состоится в это воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:30 по петербургскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.
На данный момент петербуржцы располагаются на втором месте в турнирной таблице и отстают от лидирующих краснодарцев на одно очко.
