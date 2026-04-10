Ещенко рассказал, каких качеств не хватает защитнику "Спартака"

Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игроке обороны красно-белых Данииле Денисове.
Фото: ФК "Спартак"
"Защитник в первую очередь должен обороняться. Атакующие игроки пусть забивают...

Денисов в обороне не совсем цепкий, не всегда занимает правильную позицию. Невынужденные фолы у него есть, как недавно было с Мостовым. У него сыграно достаточно много матчей и он не должен уже допускать таких ошибок", - сказал Ещенко.

Даниил Денисов выступает за "Спартак" с 2022 года. В феврале московский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним игроком до лета 2030-го. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: "СЭ"

