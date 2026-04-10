Сёмин: Соболев обязан забивать в "Зените"

- Не сказал бы, что он " Зенит " тянет. Соболев - это такой игрок, что если забивает, то он - фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге. Завершение - его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле, - передаёт слова Сёмина "СЭ"

По мнению специалиста, вклад форварда напрямую зависит от его результативности. Он указал, что вне голевых действий нападающий мало влияет на игру команды.После зимней паузы нападающий провёл восемь матчей и забил пять мячей."Зенит" с 51 очком идёт вторым в чемпионате. Отставание от лидера - "Краснодара" - составляет всего одно очко. В следующем туре команды сыграют друг с другом.