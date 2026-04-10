Сёмин: Соболев обязан забивать в "Зените"

- Не сказал бы, что он "Зенит" тянет. Соболев - это такой игрок, что если забивает, то он - фактор на поле. А если нет... Он же практически не участвует ни в комбинациях, ни в дриблинге. Завершение - его козырь, он обязан забивать, поскольку для этого и выходит на поле, - передаёт слова Сёмина "СЭ".
После зимней паузы нападающий провёл восемь матчей и забил пять мячей.
"Зенит" с 51 очком идёт вторым в чемпионате. Отставание от лидера - "Краснодара" - составляет всего одно очко. В следующем туре команды сыграют друг с другом.