"Рубин" - "Оренбург": где и когда смотреть матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между казанским "Рубином" и "Оренбургом". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент "Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. "Оренбург" располагается на 15-й строчке с 19 баллами в своем активе.