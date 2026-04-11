Капитан "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"

"Я не привык делить матчи на более и менее важные, но, когда встречаются прямые конкуренты, это всегда добавляет нерва и эмоций. В таких ситуациях надо сохранять холодной голову и горячим сердце, чтобы отдать на поле всего себя.Тем более играть мы будем на родном стадионе, при поддержке своих болельщиков, а это всегда дополнительная мотивация и ответственность", - сказал Сантос официальному сайту "Зенита".
Завтра, 12 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. "Быки" располагаются на первой строчке с 52 баллами в своем активе.