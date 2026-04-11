Капитан "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"

Футболист "Зенита" Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче команды против "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что команде нужно отдать на поле всего себя в матче против "Краснодара".

"Я не привык делить матчи на более и менее важные, но, когда встречаются прямые конкуренты, это всегда добавляет нерва и эмоций. В таких ситуациях надо сохранять холодной голову и горячим сердце, чтобы отдать на поле всего себя.
Тем более играть мы будем на родном стадионе, при поддержке своих болельщиков, а это всегда дополнительная мотивация и ответственность", - сказал Сантос официальному сайту "Зенита".

Завтра, 12 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. "Быки" располагаются на первой строчке с 52 баллами в своем активе.

